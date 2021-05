Wassernymphe Undine - ein Fabelwesen klagt an

In kurzen, maximal dreißigminütigen Happen komponieren Wolfgang Mitterer und Fabio Nieder mit Bezug auf die Novelle von de la Motte Fouqué, während sich Zeynep Gedizioglu und Iris ter Schiphorst an der inhaltlich spannenderen Bachmann-Adaption abarbeiten. „Ich bin vor fünf Jahren darauf gestoßen und finde, es ist einer der radikalsten Texte des 20. Jahrhunderts: die vordergründig an den Protagonisten Hans gerichtete Anklage eines Fabelwesens, die aber verschiedene Männer und eigentlich unsere ganze Gesellschaftsordnung angreift“, sagt der künstlerische Gesamtleiter Thierry Bruehl. Sein Ziel: Aus vier verschiedenen Musiktheaterstücken einen Abend in vier Akten zu entfalten, der den Stoff aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.