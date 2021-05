1. Mai: Wer saß im Zug von München nach Salzburg?

In Zell am See wurde eine Person auf Covid-19 positiv getestet, die am 1. Mai mit dem Zug BRB79009 vom Münchner Hauptbahnhof (Abfahrt 7.55 Uhr) zum Salzburger Hauptbahnhof (Ankunft 9.42 Uhr) unterwegs war. Wer zur gleichen Zeit mit diesem Zug gereist ist, wird aufgerufen, seinen Gesundheitszustand zu beobachten und sich bei Covid-19-Symptomen bei der Gesundheitsberatung 1450 oder direkt bei der Behörde (Tel. 0662 8180 5981) zu melden.