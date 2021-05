Maibaum stürzt auf 16-jährigen Burschen

Ein 16-Jähriger ist beim Aufstellen eines Maibaumes mit zwei Bekannten Samstagnachmittag in Faistenau schwer verletzt worden. Der Teenager wollte den zwischen 10 und 15 Meter hohen Baum, der beim Aufstellen auskam, am Umstürzen hindern. Doch der Stamm traf ihn an der Brust. Der Bursch wurde mit dem Hubschrauber ins UKH Salzburg geflogen.