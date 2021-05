Ex-Freundin bedroht und Polizisten attackiert

Lautes Geschrei im Stiegenhaus hörbar

Routinemäßig führten die Polizisten am Samstagvormittag die Kontrolle des Betretungsverbots in der Wohnung der Frau in der Schloßhoferstraße durch. Bereits im Stiegenhaus hörten sie lautes Geschrei aus der Wohnung. Die Frau öffnete den Beamten die Tür und gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei. Die Polizisten ersuchten darum, in der Wohnung nach dem Rechten sehen zu dürfen.