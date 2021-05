„Kirchturmtiere“ entdecken

Zu einer Expedition rund um die Kirchentürme laden der Verein zur Förderung kirchlicher Umweltarbeit, BirdLife Österreich und der Naturschutzbund ein. Wer dabei Wildtiere in einem Radius von 100 Metern rund um Kirchen und andere sakrale Bauten in Österreich beobachtet, kann das melden und so helfen, den wichtigen Lebensraum zu erhalten.