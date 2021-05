Salzburg bildet weiterhin das Impf-Schlusslicht

Die meisten Neuinfektionen seit Freitag wurden mit 336 aus Oberösterreich gemeldet, in der Steiermark waren es 298, in Niederösterreich 267 und in Wien 210. In Tirol kamen 145 neue Fälle hinzu, in Vorarlberg 133, in Salzburg 96 und in Kärnten 89. Die wenigsten Neuinfektionen wurden mit 41 im Burgenland registriert.