Raubüberfallserie in Wien: „Dunkle Straßen meiden“

Am Freitag und in der Nacht auf Samstag haben in Wien unbekannte Täter mehrere Raubüberfälle verübt und ihre Opfer auch zum Teil verletzt: In Floridsdorf bedrohte ein Mann eine Trafikantin mit einem Messer, ehe er mit Bargeld flüchtete. In der Donaustadt wurde ein 17-Jähriger attackiert und sein Geld geraubt, in der Innenstadt war ebenfalls ein 17-Jähriger Opfer von Unbekannten, die seine Kopfhörer erbeuteten. Und in Brigittenau wurde einem 27-Jährigen die Geldbörse geraubt. Die Polizei mahnt jetzt zur Vorsicht.