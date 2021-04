Salzburgerin Anna Buchegger löst Finalticket

Egal was sie anpackt, es wird auf der Starmania-Bühne zu Gold: Anna Buchegger mit einer rockigen Version des Pflichtsongs „Shape of You“ von Ed Sheeran? Die Jury ist begeistert. Anna mit „Back to Black“ von Amy Winehouse als Soul-Queen? Die 22-jährige Gesangsstudentin ist voll in ihrem Element und wird mit Lob überschüttet. „Du lässt dich vom Original inspirieren, aber ich habe nie das Gefühl, du imitierst etwas. Es ist immer deine Kunst, nie Karaoke“, fasste Jurorin Ina Regen am Freitag die Performance der Abtenauerin zusammen.