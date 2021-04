Zeit zum Lesen oder Krimischauen

Geschätzte Leserinnen und Leser, für den heutigen Feiertag hat der Wetterfrosch leider keine Sonnenstunden vorausgesagt. Zeit, das Haus oder die Wohnung aufzuräumen, die Zeitung ausführlich zu lesen oder einen guten Krimi zu schauen. Apropos Krimi: In der heutigen Ausgabe erfahren sie alles zum Krimi-Dreh der „Toten am Bodensee“. Zu Wort kommen Schauspieler Stefan Pohl, der über Dreharbeiten während Coronazeiten spricht. Otto Nöckl erzählt, wie es ist, wenn die Filmcrew anreist, um das eigentlich leerstehende Stadl in Szene zu setzen. Unsere freie Mitarbeiterin Anna Mika hat sich die Inszenierung von Robert Schneiders „Schlafes Bruder“ im Landestheater angesehen. Wer das jüngste Werk des Autors lesen will, sollte einen Blick in die „Krone Vorarlberg“werfen. Dort berichtet Schneider über seinen Besuch bei der weisen Frau aus Buchboden. Mut spricht Eugenie Häusle allen zu, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben. Die 94-Jährige erzählt von ihrer Zeit im Spital, dem Kampf ums Leben und wie sie in dieses zurückgefunden hat. Um ähnlich schweren Verläufen vorzubeugen, sei denjenigen, die es bisher noch nicht getan haben, ans Herz gelegt, sich für eine Impfung anzumelden. Triathlet Leon Pauger hat dies getan, war beim Impfstoff nicht wählerisch und wurde als erster Vorarlberger mit dem Vektorimpfstoff von Johnson&Johnson immunisiert. Nun wünsche ich Ihnen einen ruhigen und erholsamen Feiertag.