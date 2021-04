Mord mit Anlauf | Recht auf Zukunft

Mord mit Anlauf. Schon der neunte Mord an einer Frau allein in diesem Jahr in Österreich - mit einem Täter, der schon lange höchst auffällig war: Jener sogenannte „Bierwirt“, der sich nach sexistischen Postings gegen die Grün-Politikerin Sigrid Maurer mit dieser einen heftigen Schlagabtausch vor Gericht geliefert hatte. Jetzt erschoss er seine Ex-Lebensgefährtin vor den Augen der Kinder. „Es war ein Mord mit Anlauf“, kommentiert das in der heutigen „Krone“ unsere Gerichtsreporterin Gabriela Gödel, die auch darauf verweist, dass der mutmaßliche Täter kommende Woche wieder vor Gericht hätte stehen sollen, weil er jemand mit einem Elektroschocker bedroht hatte. „Warum“, fragt sich die Gerichtsexpertin, „gibt es kein Gutachten über seine Gewaltbereitschaft? Warum hat man ihn wegen Gefährlichkeit nicht eingewiesen?“ Und sie kommt zum Schluss: „Jetzt ist Handeln angesagt. Mittels umfassender Aufklärung für Männer, umfassendem Schutz für Frauen“ Ja, allerhöchste Zeit, bevor die nächsten weiblichen Mordopfer zu beklagen sind!