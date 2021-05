Faßmann lässt Fragen um Quarantäne-Regelung offen

Für die Maturanten in Salzburg geht es nun in den Endspurt: Die Reifeprüfung beginnt am 19. beziehungsweise 20. Mai, die letzten Vorbereitungen laufen. Der Lernstoff steht fest, die Corona-Regeln noch nicht. „Wenn ein Schüler Kontaktperson K1 oder K2 ist, wissen wir noch nicht, inwiefern dieser die Matura schreiben kann“, berichtet etwa Roland Hermanseder, Direktor der HTL in Hallein.