Große Trauer nach Massenpanik in Israel

Polizei in der Kritik

Am Freitag wurden erste Vorwürfe gegen die Polizei laut. Sie habe Leute in das abgesperrte Areal gelassen, obwohl es schon extrem voll gewesen sei. Nach Ausbruch der Panik habe die Polizei dann nicht schnell genug Ausgänge auf der anderen Seite geöffnet. Insgesamt waren 5000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Die Behörden hatten die Teilnehmerzahl zuvor auf 10.000 begrenzt, laut Medienberichten reisten aber bis zu zehnmal mehr Menschen an.