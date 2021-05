Ein Jahr der Extreme auch für die Leitstelle Tirol

5000 Dispositionen an einem Tag

Laut der nun veröffentlichten Statistik der Leitstelle Tirol hatte das Team in der Hunoldstraße um Bernd Noggler am meisten zu tun am 9. November 2020 mit fast 5000 Dispositionen – davon 3693 für 1450/Covid-19, 458 für Rettungsdienste, 778 für Krankentransporte, zehn für Alpineinsätze, 34 für Feuerwehreinsätze und 22 für Tunnelschaltungen oder Vermittlungen. Zum Vergleich: 2019 zählte man am stärksten Tag „nur“ 1736 Dispositionen!