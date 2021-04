Nach Dreifach-Katastrophe: Ehrung für Golf-Champ

Hideki Matsuyama ist für seinen historischen Masters-Triumph eine hohe Ehrung in seiner japanischen Heimat zuteil geworden. Der 29-jährige Golfprofi erhielt am Freitag die „Auszeichnung des Ministerpräsidenten“. Mit dem Sieg in Augusta habe er die Menschen im Nordosten Japans, die vor zehn Jahren von einem schweren Erdbeben und Tsunami sowie in der Folge durch einen Super-Gau im Atomkraftwerk Fukushima heimgesucht worden waren, ermutigt.