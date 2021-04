Ingolitsch als heißer Tipp für Jaissles Stuhl

Pamminger sucht den Nachfolger

Bis zum Sommer wird der Deutsche noch an der Seitenlinie stehen, aber Akademieboss Manfred Pamminger und Co. suchen bereits einen Nachfolger. „Wir haben einen Plan, aber fixiert ist noch nichts“, betont Pamminger. Immer wieder fällt der Name Fabio Ingolitsch. Der 29-Jährige wäre eine interne Lösung, trainiert aktuell die U-18 der Bullen, ist aber auch bei Liefering-Spielen dabei.