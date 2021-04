„Es ist alles sehr aufregend, freut mich extrem“

Aber die Zuspielerin, die in Linz-Tests schon öfters auf ihren neuen Klub traf, will ja noch mehr erreichen. „Für mich ist es der nächste Schritt zu meinem großen Ziel, einmal in einer Topliga zu spielen - der ,Obertraum‘ ist Italien.“ Die erste Salzburger Europa-Legionärin ist sie einmal.