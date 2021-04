Marine erwies toter U-Boot-Crew die letzte Ehre

Die indonesische Marine und Angehörige der Besatzung des vor Bali gesunkenen Militär-U-Boots haben den Opfern am Freitag die letzte Ehre erwiesen. Die Zeremonie fand an Bord eines Marineschiffs statt. Auch der Staatspräsident Indonesiens, Joko Widodo, war vor Ort, um Angehörigen Trost in ihrer Trauer zu spenden.