Kinder, auf in die Vienna Summer Camps!

Das weitläufige Sportareal in der Naturarena Hohe Warte ist der Hotspot für die Fußball- und Tenniscamps. Nachwuchskicker können vom Dropkick bis zum Elfmeter alles aus der Profi-Trickkiste üben. „Auf die Kids warten lustige, trainingsreiche Tage in Profi-Atmosphäre, mit bestens ausgebildeten Trainern im Team - darunter etwa den Fußball-Star Marcus Pürk, Ex-ÖFB Nationalteamspieler und Profi beim FK Austria Wien, SK Rapid Wien sowie TSV 1860 München“, so die Veranstalter.