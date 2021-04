Gewinnen Sie ein exklusives Museums-Picknick!

Die wunderschönen Gärten in der Klosteranlage warten auf einige wenige Auserwählte. Wenn auch Sie zu diesen Insidern gehören wollen: Die „Krone“ verlost gemeinsam mit dem Universalmuseum Joanneum zweimal ein Museums-Picknick für zwei in den Gärten des Volkskundemuseums samt Picknick-Korb und Museumsbesuch in der interessanten Ausstellung „wie es ist“ zur steirischen Gegenwart im Rahmen der großen Steiermark Schau.