Online-Event: Der kurze Weg zum nächsten Job!

Am 1. Juni findet in Wien die 13. Lange Nacht der Bewerbung statt. Trotz Corona-Krise bleiben unzählige Talente für die Wirtschaft sichtbar und nicht im Verborgenen - dank erfolgreicher Umstellung des Live-Events in ein Online-Format! So hält Doria Pfob seit 2017 - ihres Zeichens Jobkupplerin und Gründerin der Lange Nacht der Bewerbung - motivierte Jobhungrige wach und sorgt mit ihrem Karriere-Event auch am 1. Juni 2021 in Wien wieder dafür, dass kein Auge zu bleibt. BewerberInnen können sich von 2. bis 19. Mai für die Veranstaltung anmelden!