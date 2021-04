Impfpläne in Österreich ++ Influencer-Gewerkschaft

In Niederösterreich kann sich ab dem 10. Mai jeder für eine Impfung anmelden - wir zeigen euch aber auch die Pläne anderer Bundesländer. Und die Italiener schauen sich was von den Amis ab und wollen eine Influencer-Gewerkschaft ins Leben rufen. Mehr dazu gibt‘s in eurem „PUSH“-Update mit Jakob Glanzner.