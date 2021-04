Hitchcock: Comic zollt Meister der Angst Respekt

Geheime Wünsche in seinen Filmen ausgelebt

Möglich ist, dass er im Film geheime Wünsche ausgelebt hat. So steht es jedenfalls in seiner autorisierten Biografie. Der Filmkritiker John Russell Taylor schreibt dort: „Ein weniger korrekter und moralischer Mensch hätte wahrscheinlich viel größere Hemmungen, seine privaten Komplexe so deutlich in seinen Filmen sichtbar werden zu lassen.“