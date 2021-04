Welser Spionageprozess braucht neuen Vorsitzenden

Der Angeklagten, einer Österreicherin mit türkischen Wurzeln, wird Spionage für den türkischen Nachrichtendienst vorgeworfen. Die 45-Jährige habe, so die Anklage, aus Angst, aber auch gegen Bezahlungen, Kurden in Österreich ausgekundschaftet. Sie saß selbst in der Türkei in Haft und soll dort als Spionin angeworben worden sein. Die Frau sie angeblich geständig.