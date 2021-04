Eine kleine Spur von Normalität

Auf der Anlage gilt zwar Maskenpflicht, aber dort wird alles nicht so streng genommen wie in Österreich. Zuschauer sind in Ägypten trotzdem nicht erlaubt. „Fans wären aber auch in normalen Zeiten keine da“, ist Benni leere Tribünen in Kairo gewohnt. Mit drei Siegen in der Quali konnte sich der 19-Jährige für den Hauptbewerb qualifizieren, trifft in Runde eins heute auf Paul Jubb (Eng).