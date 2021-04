Gewinnen Sie ein japanisches Kochmesser von Scala!

Begonnen hat ihre Geschichte im Herzen von Graz, in einer kleinen Feinschleiferei mit Ladengeschäft. Mittlerweile hat es einen Teil der Familie nach Wien verschlagen, wo an den Erfolg der Eltern nahtlos angeknüpft werden konnte. Neben dem Standort in Graz verwöhnen sie auch hier ihre Kunden mit hochwertigen Küchenmessern und Zubehör und dem für Scala bekannten Kundenservice. Die drei Scala-Brüder führen in 5ter Generation scharfe Ware in Wien (www.klingen-boutique.at), Graz (www.scala-murgasse.at) und endlich auch online (https://shop.klingen-boutique.at).