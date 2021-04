„Wenn keiner kocht, gibt es immer noch Brigitte“

365 Tage im Jahr dampft und brodelt es in der Küche von Brigitte Barth (54) in Watzelsdorf, Bezirk Hollabrunn. Die bodenständige Unternehmerin beliefert nun seit vergangenem Jahr Kindergärten, Schulen und Privathaushalte mit regionaler und saisonaler Küche. In Zeiten von Corona ein kulinarischer Lichtblick für viele!