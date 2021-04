Fan-Gewalt: Hinteregger musste zum Rapport

Martin Hinteregger ist nach seinen Aussagen zu Fanvorkommnissen am Rande des Bundesliga-Gastspiels von Eintracht Frankfurt in Leverkusen zum Gespräch mit der Vereinsführung gebeten worden. „Wir haben mit Martin Hinteregger das Thema intern besprochen“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann der „Bild“ (Montag). Eintracht Frankfurt lehne jedwede Form von Gewalt ab, so Hellmann über die grundsätzliche Haltung des Vereins.