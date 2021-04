Lassen wir gemeinsam einen Zukunftswald wachsen!

Machen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam einen Zukunftswald wachsen! Erzählen Sie uns, was Sie bewegt. Was hat Sie zum Nachdenken und Umdenken gebracht? Was hat Sie fasziniert und inspiriert? Welche Geschichte ist ein Aufatmen, ein Lächeln, ein Freudensprung für unsere gemeinsame Mutter Erde? Egal ob lustig, traurig, schräg oder ernst - eine Geschichte über ihr neues Hobby das „Vögel beobachten“ wollen wir genauso lesen wie jene über Ihre „Odyssee mit dem Zug nach Lissabon“ oder Ihr neues „Bauprojekt, ein Insektenhotel“.