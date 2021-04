658 Pflegekräfte ausgebildet

In den vergangenen zehn Jahren haben sich 5935 Salzburger für eine Ausbildung in der Pflege-Branche entschieden und diese auch abgeschlossen. Die Richtungen sind dabei vielfältig. Neben der recht geläufigen Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege gibt es werden auch Menschen in den Bereichen Altenarbeit, Behindertenbegleitung oder Pflegeassistenz geschult. Auch die Familienarbeit fällt in die Sparte der Pflegeberufe. Im vergangenen Jahr waren es 658 Salzburger, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Geht es nach dem Land, sollen die Absolventen in den verschiedenen Sparten in den nächsten Jahren mehr werden. So soll dem Personalmangel entgegen gewirkt werden.