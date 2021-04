Internet-Betrüger entlockten Tiroler 76.740 Euro

Die abenteuerliche Geschichte mündete in der Aufforderung, 75.800 Euro auf zwei englische Konten zu überweisen. Nur so könne man den wertvollen Fund zu Geld machen, lautete die Begründung der Internet-Bekannten. Der Tiroler überwies die Summe. Er schickte der vermeintlichen Soldatin auch noch ein Handy um 800 Euro. Als Lohn für seine Mühe wurden dem 27-Jährigen 100.000 Euro in Aussicht stellte.