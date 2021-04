Alkolenker krachte gegen Auto von Polizistin

Gegen den Wagen einer 38-jährigen Polizeibeamtin fuhr ein 49-Jährige am Freitag gegen 15:40 Uhr im Gemeindegebiet von Attersee am Attersee. Zuvor war er mit einem Mietwagen auf der B151 Richtung Nußdorf am Attersee unterwegs gewesen. Aufgrund einer Engstelle musste er wegen Gegenverkehrs anhalten. Dabei blieb er jedoch zu weit links stehen, sodass der Gegenverkehr nicht passieren konnte. Er setzte deshalb zurück und prallte gegen den dahinter bereits angehaltenen Pkw der Polizistin.