Wie rassistisch ist unsere Welt?

Eine neue Ausstellung zum Thema Rassismus wird ab 24. April unter dem Titel „This World Is White No Longer“ im Rupertinum gezeigt. Das prophetische Zitat stammt vom US-Schriftsteller James Baldwin, der bereits 1953 Kritik am westlichen Denken äußerte. In voller Länge lautet es: „Diese Welt ist nicht mehr weiß und wird es nie mehr sein.“