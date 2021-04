Brand: Frau (72) vergaß Pfanne auf dem Herd

Die Bratpfanne mit Butterschmalz auf dem eingeschalteten Herd, vergaß eine 72-Jährige Freitagmittag in einem Einfamilienhaus in Köstendorf. Nach zehn Minuten wurde sie im Nebenzimmer durch den starken Rauch darauf aufmerksam und schaffte es den Herd abzustellen. Handwerker am Nachbargrundstück bemerkten den Rauch ebenfalls und eilten zur Hilfe. Mit einem Handfeuerlöscher löschten sie den Brand in der Pfanne noch bevor die Feuerwehr eintraf.