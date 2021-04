Angeblicher „Techniker“ plünderte Bankkonto

3.700 Euro weg

Ähnliches passierte jetzt einer Pensionistin aus dem Bezirk Neusiedl am See. Ihr Computer sei gehackt worden, gaukelte ihr ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter vor, der meist Englisch sprach. Völlig verunsichert überließ die 76-Jährige dem „Techniker“ alle ihre Computer- und Bankcodes. In diesem Fall behob der Täter innerhalb von ein paar Stunden 3700 Euro. Als der Betrug aufflog, wurde das Konto der Frau sofort gesperrt. Anzeige! Ermittlungen laufen.