14 Standorte für neue Studentenheimplätze

Daher versucht man die Studenten aus dem Wohnungsmarkt zu bekommen, in der Hoffnung, dass die Mietpreise wieder leistbar werden. Der grüne Sprecher für Hochschulen und Studenten GR Dejan Lukovic fasst die städtischen Bemühungen zusammen: „Die Stadt hat das erklärte Ziel, mit der Schaffung vieler zeitgemäßer Studierendenheimplätze diese Konkurrenz zu entschärfen. Deshalb wird derzeit an 14 Projekten für Studentisches Wohnen geplant. Sechs davon sind solche, die in enger Abstimmung mit dem Land Tirol erarbeitet wurden.“