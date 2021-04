Insgesamt 27 Jahre Haft für acht Heroindealer

Seinen Facebookauftritt hatte er mit einem Foto von einer Maschinenpistole „geschmückt“: Der serbische Bandenchef (35) betrieb mit seiner Ehefrau (42) einen regen Drogenschmuggel. Er war bereits wiederholt in Haft und zuletzt abgeschoben worden, dürfte unmittelbar danach mit dem Aufbau von Lieferschienen aus seiner Heimat Südserbien nach Österreich, vermehrt in den Raum Wels, begonnen haben. Ein Bruder (29) schmuggelte für ihn in Reisebussen Drogen. Die mit dem gemeinsamen Kind in Österreich verbliebene Ehefrau wurde im Vertrieb eingesetzt. Außerdem hatte er serbische Subverteiler (18, 22 und 23) in Wels, die vorwiegend Heroin, aber auch Kokain verkauften.