Fünf Personen bei Crash in Eugendorf verletzt

Fünf Rettungsmittel, darunter ein Hubschrauber, kamen zu Einsatz, zwei Personen (First Responders) haben unmittelbar nach dem Crash Erste Hilfe geleistet. Neben PKWs waren auch ein Kleintransporter und ein LKW in den Unfall in Eugendorf auf der B1 verwickelt. Für die Verletzten ging‘s ins UKH bzw. LKH.