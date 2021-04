Die kleine Botin rettet die Erde!

Ich kann die Welt natürlich nicht im Alleingang retten, aber jetzt habe ich Ihre Aufmerksamkeit! Die Erde und ihre Ressourcen zu schützen ist eine große Aufgabe und eine scheinbar unlösbare Verantwortung. Dennoch sind wir es unseren Kindern und Enkeln schuldig, unseren Planet so zu hinterlassen, dass er lebenswert und vielfältig bleibt. Jeder Tag bietet unzählige Möglichkeiten, aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Je mehr man darüber nachdenkt, welche kleinen Schritte man im Alltag machen kann, desto einfacher erscheint es - also packen wir es an! Der erste Bereich, den wir zuerst analysieren und dann Schritt für Schritt optimieren können, ist unser Zuhause. Effizient heizen, intelligent kühlen, regelmäßig und sinnvoll lüften - das sind erste Maßnahmen. Diese sind sofort umsetzbar, benötigen nicht viel Aufwand und sparen im besten Fall sogar noch Geld!