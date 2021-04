Super League noch nicht tot? ++ Alaba „der Beste“

Das krone.at-Sportstudio am 23. April: Michael Fally präsentiert diesmal den nach wie vor an der Super League festhaltenden Barca-Präsidenten Joan Laporta, Ilkay Gündogans Kritik an der Champions-League-Reform, Willi Ruttensteiners These, derzufolge David Alaba „der Beste, den wir je hatten“, ist, und Walter Schachners Erinnerungen an seine Verhandlungen mit Rapid.