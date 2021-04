Schwertner: „Kluft Arm/Reich wird größer“

Klaus Schwertner setzt sich seit Jahrzehnten schon für die Armen und Schwachen ein. Gerade jetzt brauchen diese Menschen mehr Unterstützung und Aufmerksamkeit denn je! Neben seinem täglichen Engagement hat er jetzt auch noch das Buch „Gut, Mensch zu sein“ geschrieben, in dem er den Lesern Lust auf das Gute macht. Aber wie soll das in so schwierigen Zeiten wie momentan gelingen? Diesmal zu Gast beim krone.tv-Talk „Nachgefragt“ mit Raphaela Scharf: Klaus Schwertner, der Geschäftsführende Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien.