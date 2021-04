Jugendbande in Zell am See als Einbrecher entlarvt

Der Polizei gelang es mehrere Einbrüche in Zell am See zu klären. Bei einer Hausdurchsuchung wurde Diebesgut sichergestellt, das die Ermittler zu einer Jugendbade führte. Die Gruppe im Alter zwischen 14 und 18 Jahren hatte sich im Zeitraum vom 16. November 2020 bis 8. Februar 2021 mehrmals widerrechtlich in das Schulgebäude in Zell am See Zutritt verschafft. Die Jugendlichen sind geständig und werden angezeigt.