Welttag des Buches: Kinder lesen immer noch gerne

Lesen vor dem Einschlafen immer noch in Mode

Vor dem Einschlafen lesen Kinder übrigens immer noch am liebsten (35 Prozent). Während 31 Prozent der Kinder angeben, generell gerne in der Freizeit zu lesen, gaben rund 30 Prozent an, es wäre ihnen egal, wann sie lesen würden. Nur rund vier Prozent der befragten Kinder lesen am liebsten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, beispielsweise auf dem Weg zur Schule.