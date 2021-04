50 Jahre Thermomix®: Geburtstagsset gewinnen!

Messerabdeckung für den Thermomix®

Mit der Messerabdeckung für den Thermomix ® TM5 und TM6 können Sie wunderbar neue Kochmethoden wie Sous-vide oder Slow Cooking ausprobieren und so noch mehr aus Ihrem Thermomix ® rausholen. Die Abdeckung schützt das Gargut - so können vor allem ganze Fleischstücke perfekt gegart werden. Unter der Sous-vide-Garmethode versteht man, dass ein Gargut, in der Regel Fleisch oder Fisch, in einem entsprechenden Beutel mit Gewürzen vakuumiert wird und dieser Beutel über einen langen Zeitraum bei niedriger Temperatur im Wasser gegart wird. Lange Garzeit bei geregelter Temperatur unter dem Siedepunkt - so funktioniert Slow Cooking. Mit dieser Methode wird z.B. Fleisch schön lange geschmort, bis es ganz zart ist. Weitere Informationen finden Sie HIER.