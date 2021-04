Segeln als Mama? „Sag niemals nie“

Seither sitzt die 25-jährige Schöfegger auf dem Trockenen. „Es heißt abwarten, für die Teams steht Olympia im Vordergrund“, will sich die St. Gilgenerin in Geduld üben. Mehrere Bootsoptionen soll es geben. Inzwischen wird fleißig trainiert. „Ich habe echt sehr viel im Bereich Grundlagenausdauer gemacht.“ Zu beinharten Schichten im ULSZ Rif kamen auch in der Freizeit viele Skitouren. Mit tollen Abfahrten – auch da ist die einstige Skicrosserin (bis 2013 aktiv) in ihrem Metier. Im Monat April ist für die Polizei-Spitzensportlerin aber erstmals die Schulbank in Graz reserviert.