Wien will neue Flächen begrünen: Suche nach Ideen

Fachjury bewertet Ergebnisse

Im Rahmen des Fachwettbewerbs werden Lösungsansätze gesucht, die gut „multiplizierbar“ und an unterschiedliche Raumsituationen anpassbar sind, hieß es in der Aussendung. Die Ergebnisse sollen Mitte Juni 2021 von einer Fachjury bewertet werden. Jene Ideen, die prämiert werden, sollen dann an verschieden Orten des Wiener Stadtraums umgesetzt werden.