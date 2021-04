Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der hübsche Labrador Mischling, etwa sechs Jahre alt, macht in seinem Training große Fortschritte. Gibt man ihm genug Zeit um Vertrauen aufzubauen, lernt man schon bald sein intelligentes, aufgewecktes und fröhliches Wesen kennen. Leo braucht erfahrene und geduldige Menschen, die mit ihm durchs Leben gehen! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per mail an hundevergabe@tierquartier.at