Nehammer: „Leistungen kein Selbstbedienungsladen“

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag gemeinsam mit dem Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, die „Sozialleistungsbetrug - Jahresbilanz 2020“ präsentiert. „Sozialleistungen sind kein Selbstbedienungsladen, sondern sollen dazu dienen, dass Menschen, die in Not sind, auch die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht“, so Nehammer. Die Schadenssumme habe alleine im Vorjahr 20,1 Millionen Euro ausgemacht, Holzer gab jedoch ganz offen zu, dass bei den Betrügern oft „wenig zu holen“ sei.