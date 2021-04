Mädchen (12) von Pkw-Lenker (73) angefahren

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Mittwoch zu Mittag bei einem Verkehrsunfall in Eugendorf (Flachgau) offenbar schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die Fußgängerin die Wiener Straße überqueren. Ein Lenker eines Linien-Busses hielt am rechten Fahrstreifen an, um die Einheimische vorbeizulassen.