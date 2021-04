Maskenloses Liebesspiel: Österreicher ertappt

Erregung auf dem Frankfurter Fernbahnhof am Flughafen: Die Polizei hat am Wochenende ein Pärchen auf einer Sitzgruppe beim Sex erwischt. Ein 53-jähriger Österreicher und eine 30-Jährige zeigten sich sichtlich berührt, als sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der Streife quasi „in flagranti“ beim Liebesspiel gestört wurden, wie die Polizei mitteilte.