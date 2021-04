Autolenker drohte nach Notbremsung mit einer Axt

Er fühle sich in der Situation nicht wohl, sagt der Angeklagte (36) vor Richterin Petra Oberhuber in Linz. Den Prozess will er schnell hinter sich bringen. Am 8. Dezember 2020 soll er in Linz einen Autofahrer, der zuvor im Bindermichl-Tunnel nicht schnell genug den Fahrstreifen freigemacht haben soll, mit einer Axt bedroht haben.